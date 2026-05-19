Carobbi: “Con questa proprietà bisogna accontentarsi di Vanoli o Grosso. Kean dovrebbe curare meglio l'immagine extra campo"

L’ex difensore della Fiorentina Stefano Carobbi ha parlato a Toscana TV dopo il successo viola in casa della Juventus, affrontando alcune tematiche dell’attualità gigliata, a tutto tondo.

“È qualcosa di storico pensare che la Juventus ha bisogno di vincere e perde in casa con la Fiorentina vedendosi annullare anche dei gol. Ho visto una squadra compatta, che ha tirato fuori orgoglio e carattere, Vanoli ha preparato molto bene la gara, sono rimasto veramente stupito”.

‘Con questa proprietà bisogna accontentarsi di allenatori come Vanoli e Grosso’

“Mi sono sentito con Pioli in settimana, dopo la rescissione consensuale. Se devo parlare di Grosso o altri nomi così… Thiago Motta può essere un profilo da monitorare. Penso però che se rimane questa proprietà bisogna accontentarsi di allenatori così, come Grosso, Vanoli… non si potranno vedere profili come Conte, a cui si potrebbe pensare con un’altra società a Firenze”.

‘Fiorentina, servono difensore centrale e terzino sinistro’

“A Kean servirebbe qualcuno che ne gestisca l’immagine, perché altrimenti è tutta una critica, tra la vita extracampo che fa e non solo. Gestire un po’ ciò che c’è oltre al calcio per lui sarebbe meglio. La Fiorentina non ha giocatori così indietro rispetto a quelli di altre squadre, cercherei un terzino sinistro al posto di Gosens ed un forte centrale difensivo”.