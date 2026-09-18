"A differenza di Grosso, a Vanoli questa squadra piace. Con lui si è rivisto il vero Dragusin"

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “La partita con il Napoli sarà importante per capire fino a che punto Vanoli è riuscito a scuotere la squadra e quali potrebbero essere gli obiettivi nel breve periodo. La sosta lunga aiuterà il mister che, ci tengo a dirlo, finora non ha sbagliato una dichiarazione. A differenza di Grosso, a lui questa squadra piace e si vede”.

“Fagioli imprescindibile”

Poi ha aggiunto: “Credo che Oulai debba ancora crescere nel ruolo di regista, dovrà essere bravo Vanoli a metterlo nelle condizioni di rendere al meglio e possibilmente insieme a Fagioli, per dare più equilibrio. Non me li aspetto insieme col Napoli, la certezza è che l'italiano ci sarà”.

“Finalmente il vero Dragusin”

Infine: “Dall'arrivo di Vanoli abbiamo rivisto il vero Dragusin, se sta bene giocherà. A lungo andare sarà lui il titolare, senza dubbio. Le alternative comunque ci sono, Pongracic e Ranieri hanno dimostrato di poter dare il loro contributo alla causa. Ovviamente marcare Hojlund non sarà per niente facile”.