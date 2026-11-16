Rossettini: "La scomparsa di Astori mi ha cambiato la vita. Quando andai a trovare i suoi genitori gli promisi che..."

Luca Rossettini, ex tecnico della Roma Femminile, ha vinto la Panchina d'Oro per la Serie A Femminile per la stagione 2025/26. A. A tuttomercatoweb.com, dopo la premiazione, ha anche ricordato il suo amico ed ex capitano della Fiorentina Davide Astori.

Le parole su Astori

“La sua scomparsa mi ha cambiato la vita. Con Davide abbiamo condiviso il campo fianco a fianco, vivendo tanti momenti belli e anche difficili. Quando, ormai otto anni fa, è successa quella tragedia, sono rimasto profondamente scosso. È stato un evento che mi ha portato a rimettere in discussione tante cose, anche a livello personale”.

Un ricordo costante

“Quando andai a trovare i suoi genitori e i suoi fratelli, promisi loro che, ogni volta che ne avessi avuto la possibilità, avrei ricordato Davide. Per me è un ricordo costante ed è giusto che la sua memoria venga celebrata ogni volta che è possibile. Era un campione nella vita e nello sport, ma soprattutto era un amico”.