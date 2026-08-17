Anche Infantino esalta Mastantuono: "Un campione, i bambini, la magia all'improvviso" - FOTO
Anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha commentato sui social le immagini del nuovo attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono in spiaggia a Forte dei Marmi.
Le foto
Sono diventate virali le foto e i video che ritraggono l'attaccante viola intento a giocare in spiaggia con bambini e tifosi.
Le parole di Infantino
E Infantino ha così commentato sui social: “Un campione, Franco Mastantuono. Un pallone. I bambini. La magia all'improvviso”.
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