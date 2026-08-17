Anche Infantino esalta Mastantuono: "Un campione, i bambini, la magia all'improvviso" - FOTO

Anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha commentato sui social le immagini del nuovo attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono in spiaggia a Forte dei Marmi.

Le foto

Sono diventate virali le foto e i video che ritraggono l'attaccante viola intento a giocare in spiaggia con bambini e tifosi.

Le parole di Infantino

E Infantino ha così commentato sui social: “Un campione, Franco Mastantuono. Un pallone. I bambini. La magia all'improvviso”.