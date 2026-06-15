L'ex portiere e opinionista Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, commentando alcune notizie di casa Fiorentina, tra mercato e futuro.

Su Kean

“Con Kean patti chiari e amicizia lunga. Se non ci sono, allora lo possiamo salutare. Lo scorso anno la Fiorentina era sotto ricatto da questo giocatore. Gli hanno rinnovato il contratto a 4 milioni per 10 milioni in più di clausola? Ma chi l'ha fatta questa operazione folle? Quando smette di fare il calciatore può fare rap, prima fa il calciatore. È cambiato il manico con Paratici, secondo me ci sono margini per recuperare il rapporto. Dipende anche da quello che vuole fare lui. Ma la società deve mettere delle regole. Lui si approfittare delle debolezze altrui lo scorso anno. Recuperare un giocatore come lui sarebbe tanta roba”.

Sul mercato

“Io a centrocampo prenderei è Lipani, che è l'unico che prenderei dal Sassuolo. È giovane, classe 2005, sa inserirsi, sa palleggiare… Se devi sostituire o prendere un alter ego di Fagioli prenderei assolutamente lui”.