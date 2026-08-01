Con Mastantuono con l'opzione 'Albero di Natale': una variante che sgancerebbe Atta e ridurrebbe il gap offensivo

L'idea Franco Mastantuono stuzzica eccome il palato di club e ambiente viola ma l'argentino non sarebbe il classico prototipo di esterno da tridente: l'ex River nasce infatti più come numero dieci, magari tendente all'allargamento sulla fascia ma con doti più da trequartista. Ecco dunque il primo dubbio tattico sul futuro a breve termine che attende la Fiorentina: c'è nei piani di Grosso e Paratici una sorta di Alberto di Natale?

Il classico 4-3-2-1, che piaceva tanto a Berlusconi ai tempi del Milan di Ancelotti. In una trequarti a due, Mastantuono sarebbe probabilmente a suo agio.

Il piano Atta

Che poi arrivi o meno il talento argentino, quel che conta sono le intenzioni tattiche della Fiorentina, indirizzata sì sul 4-3-3 di base ma forse aperta a varianti, specie se utili a valorizzare una potenziale occasionissima di mercato. Ecco allora che un passo avanti sulla trequarti potrebbe farlo anche Atta, che ha già deliziato tecnicamente in queste prime battute e sembra avere doti per stare sulla trequarti. Con lo slittamento del francese, a centrocampo si aprirebbe uno slot in più in mediana (ma ne servirebbe uno meno davanti) dove va ancora capito l'incastro Fagioli-Oulai ma anche se la Fiorentina vorrà portarsi a casa Thorstvedt. Tutte questioni però legate anche alla scelta di Mastantuono, profilo in grado di cambiare il volto della squadra viola.