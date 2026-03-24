C'è una data che ricorre felicemente nella storia recente della Fiorentina. E di mezzo c'entra pure... Achille Lauro!
“Ti rinnamorerai a marzo… Il 16 marzo” canta Achille Lauro nell'omonima canzone che richiama una data precisa del mese marzolino. Tornato celebre sui social per la tanto chiacchierata esibizione del pezzo a Sanremo tra Lauro e la Pausini, la canzone è ultimamente entrata per puro caso anche in un pezzettino della storia viola.
Coincidenze
A Campo di Marte, mentre la Fiorentina giocava contro l'Inter, a qualche centinaia di metri dal Franchi, al Mandela Forum, si esibiva il cantante romano. E proprio durante la sua interpretazione di 16 marzo, Cher Ndour depositava in rete il gol del pareggio contro i nerazzurri che è valso un punto importantissimo per la lotta salvezza dei viola.
Precedenti
Ma non è la prima volta che il 16 marzo porta bene ai viola. Appena 8 giorni fa, infatti, il 16 marzo 2026, la Fiorentina strappava una grande vittoria a Cremona per 4-1, dall'importanza capitale per la classifica viola. L'anno scorso, invece, sempre al Franchi, sempre il 16 marzo, la Fiorentina batteva 3-0 ancora una volta l'Inter, in una gara che veniva recuperata a qualche settimana dal malore di Edoardo Bove.