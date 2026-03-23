Corriere dello Sport-Stadio: L'urlo di Ndour e Vanoli esulta
Tanto spazio dato dal Corriere dello Sport-Stadio, alla partita tra Fiorentina e Inter andata in scena ieri.
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Il titolone scelto dal quotidiano sportivo è: “Inter, è sempre più Ndour”. Sottotitolo: “Pio a segno dopo un minuto Nella ripresa pari Fiorentina”.
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Qui c'è: “L'urlo di Cher”. Sottotitolo: “Ndour non molla così come la Viola 5° gol in stagione”. Di spalla infine: “Vanoli esulta ”La miglior settimana".
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