Sohm apprezzato da Grosso. L'ex Bologna sarà valutato in ritiro
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Potrebbe essere un giocatore in più per la prossima stagione Simon Sohm, centrocampista svizzero di proprietà della Fiorentina arrivato lo scorso anno dal Parma.
Ritorno alla base
Il Bologna, dopo il prestito semestrale, ha deciso di non riscattarlo per i 15 milioni pattuiti a gennaio, con il giocatore che quindi tornerà alla base viola.
Occhi su Sohm
Come scrive però il Corriere dello Sport, il centrocampista piace a Fabio Grosso e per questo lo sfrutterà nel ritiro estivo per valutare se potrà far parte della rosa oppure no.
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