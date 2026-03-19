Paratici pensa già alla prossima stagione... e chiama Maresca. La strada (tortuosa) che porta all'ex allenatore del Chelsea

La priorità della Fiorentina deve essere la salvezza e, solo una volta eventualmente raggiunta, si potrà cominciare davvero a pensare alla prossima stagione. Inevitabilmente, però, Fabio Paratici si sta già cominciando a muovere, in particolare per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore. Secondo quanto riporta TMW, il direttore generale della Fiorentina ha avuto una telefonata informale con Enzo Maresca, a cui ha illustrato il progetto della prossima stagione, chiedendo di riflettere su un possibile approdo in Toscana.

Una strada difficile

In casa viola dunque c'è fiducia e voglia di impostare un progetto tecnico a lungo termine, ma convincere Maresca tuttavia non è affatto facile. Da una parte c'è la credibilità di Paratici, dall'altra la corte di un club importante come il Manchester City che avrebbe individuato in Maresca l'eventuale erede di Guardiola. Maresca - che peraltro con Guardiola ha già lavorato - non si farebbe certo pregare e verosimilmente accetterebbe volentieri la destinazione.