Ilicic racconta un aneddoto con... Paratici: "Mi disse che l'Atalanta era davanti alla Juventus"

L'attaccante, tra le altre, ex Fiorentina Josip Ilicic ha scritto bellissime pagine con Atalanta e Palermo in particolare. L'avventura in viola, invece, si è chiusa con un sapore dolceamaro, prima di andare a Bergamo.

La confessione di Paratici verso l'Atalanta di Ilicic

Proprio con l'Atalanta, lo sloveno e i suoi compagni hanno vissuto anni di grandi notti europee, confermandosi una squadra di altissimo livello. Lo confessò ai tempi anche Fabio Paratici, attuale direttore sportivo della Fiorentina. Lo racconta Ilicic a Prime Video.

“Mi disse che eravamo meglio della Juventus”

“Una volta sono andato a Londra a vedere Kulusevski e Romero (ex compagni dell'Atalanta in forza al Tottenham, ndr) e c'era ancora Paratici. Lui mi aveva detto una cosa: ‘Voi avevate una squadra che era davanti alla Juventus’. Parliamo di Ronaldo, Dybala, Higuain… quella gente lì, che poi ha vinto lo Scudetto. Questo fa capire quanto siamo stati bravi. Mi sono divertito in tutte le partite, veniva tutto facile”.