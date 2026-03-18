Altro tonfo per Palladino! L'Atalanta subisce un'altra goleada dal Bayern ed esce dalla Champions in malo modo

Questa volta per l'Atalanta di Raffaele Palladino era impossibile tentare la rimonta dopo la partita d'andata terminata con un punteggio tennistico (6-1 per il Bayern Monaco). I bergamaschi però non sono riusciti a mettere in campo nemmeno quell'orgoglio che lo stesso tecnico campano aveva invocato nei giorni scorsi.

Primo tempo

Il primo tempo è stata forse la frazione di gioco più equilibrata nella doppia sfida fra gli uomini di Palladino e la squadra della Baviera. Nonostante ciò, anche nei primi 45' minuti di gioco di stasera, il Bayern ha messo alle strette l'Atalanta passando in vantaggio al 26esimo minuto grazie ad un rigore (inizialmente parato da Sportiello, ma poi fatto ripetere) di Kane.

Secondo tempo

Nel secondo tempo il Bayern Monaco dilaga nuovamente: al 54esimo è sempre Kane che trova il raddoppio con un perfetto tiro all'angolino dopo essersi girato in un fazzoletto nonostante la marcatura atalantina. Due minuti dopo, al 56esimo, è Karl che recupera palla con il pressing alto e poi si fa trovare pronto in area mandando la palla in rete per la terza volta della serata. Il poker porta la firma di Luis Diaz che segna con un delizioso pallonetto a tu per tu con Sportiello. All'85esimo Samardzic segna il più classico gol della bandiera portando il risultato complessivo ad un incredibile 10-2 a favore del Bayern.