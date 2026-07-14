La Gazzetta dello Sport: Il test firmato da Grosso

Un articolo sui viola lo troviamo stamani all'interno de La Gazzetta dello Sport.

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Il pezzo è intitolato: “La Fiorentina parte coi nuovi Grosso vuole testare Sohm”.

Firenze sfida il caldo

Articolo che inizia così: “Fra nuovi acquisti, droni e prime giocate che fanno già fantasticare i tifosi, ieri ha preso il via il ritiro al Rocco B. Commisso Viola Park. A Firenze si sfida il caldo per assistere al primo allenamento o per mettersi in coda a comprare gli abbonamenti”.