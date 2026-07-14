Tutti gli occhi puntati su Kean. Una corsa tra sorrisi, foto e cori

Durante il primo allenamento della nuova stagione della Fiorentina, gran parte degli occhi erano puntati su Moise Kean.

Sorridente e di buon umore

Il centravanti viola ha svolto esercizi di attivazione muscolare e corsa a parte lungo il perimetro, insieme a un componente dello staff di Grosso. Sorridente, di buon umore, è stato fra i più ricercati per foto e autografi e alcuni bambini hanno salutato il suo passaggio con cori e incitamenti dedicati.

Il problema alla tibia

Kean ha chiuso in largo anticipo la scorsa stagione, perché dopo la partita giocata contro il Verona il 4 aprile scorso, non lo si è più rivisto in campo, a causa di un problema alla tibia con il quale ormai convive da tempo e che deve essere arginato o limitato per il bene suo e della Fiorentina.