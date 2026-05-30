Salutiamo definitivamente l'opzione. La Fiorentina entra in una nuova era tecnica

L'opzione di rinnovo della collaborazione tra la Fiorentina e Paolo Vanoli è praticamente scaduta senza che il club viola l'abbia esercitata. Era un segreto di Pulcinella questo, ma la conferma di un mancato segnale in questo senso è pur sempre una notizia.

Nuova era

Si entra in una nuova era tecnica, un'era in cui le redini passano dal tecnico di Varese (che dovrà trovarsi un'altra sistemazione), a quella in cui tutto è affidato a Fabio Grosso, al netto di alcuni problemi ‘burocratici’ da risolvere.

Provenienza Sassuolo per lui, dove c'è rimasto un paio di stagioni, giusto il tempo di riportare i neroverdi in A e dare loro una dimensione di metà classifica nella massima categoria.

Discontinuità e cambiamento

Ci ha sperato fino all'ultimo Vanoli che tutto potesse cambiare, che Fabio Paratici, perché poi la scelta del tecnico è tutta sua, potesse riconsiderare quanto fatto dalla squadra dal suo arrivo fino alla fine del campionato, ma ha prevalso la discontinuità, la voglia di cambiamento e l'azzeramento da questo punto di vista.

Che possa essere anche un momento di rinascita per la Fiorentina? L'auspicio ovviamente è questo, di lavoro da fare ce ne sarà sicuramente molto.