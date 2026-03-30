Pruzzo: "Fiorentina, stai attenta! Ci sono ancora tanti punti in ballo. Secondo me la quota salvezza..."

A Lady Radio ha parlato Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina che è intervenuto sulla quota salvezza e sui temi caldi del calcio italiano, tra cui quello dei giovani.

Tema salvezza

“Non saprei dare una quota certa per la salvezza, ma secondo me con un'altra decina di punti sei al sicuro. La Fiorentina deve stare con le antenne dritte, perché i punti in palio sono ancora tanti e le variabili altrettante”.

Il tema giovani

“Anche se l'Italia va al Mondiale io proporrei comunque una riforma del calcio, soprattutto sul tema giovani. In altri campionati maggiori i 16enni sono già titolari, qui giocano a malapena in Primavera. Serve abbassare l'età”.