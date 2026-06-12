La Nazione: Ribaltone kean, i ruoli si invertono

La Nazione in edicola oggi si concentra sul calciomercato a tinte viola, con uno sguardo particolare all'attacco: “Ribaltone Kean, Moise in attesa. Il club ci pensa”, scrive infatti il QS in taglio basso della copertina.

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Nelle pagine interne La Nazione approfondisce il tema brevemente trattato in prima pagina: “Moise, quando i ruoli si invertono” e ancora “Kean attende offerte e il club valuta l'addio”, scrive il quotidiano nel titolo principale.

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Nell'ultima pagina dedicate ai colori viola il giornale fiorentino fra il punto sulle altre trattative della Fiorentina: “tattiche e uomini, le strategie da condividere” e poi “Quattro esterni e due nel mezzo, ecco cosa serve”. Di Spalla La Nazione fa un bilancio dell'alto monte ingaggi viola: “La Viola Review; tagli, ingaggi e big da cedere”.