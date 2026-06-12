Paratici e la missione 'spending review'. Il club viola taglia, anche a costo di cessioni dolorose

Uno dei primi messaggi trapelati dal Viola Park riguarda il monte ingaggi della Fiorentina, considerato troppo alto dalla proprietà viola. Paratici dovrà dunque lavorare molto sul fronte uscite, anche di giocatori considerati fino a poco tempo fa non cedibili.

Taglio al monte ingaggi

La Fiorentina sarà quindi molto attiva sul fronte cessioni, non solo per far cassa dopo il passivo della stagione scorsa e per rivoluzionare una rosa che ha deluso. L'obiettivo principale del mercato di Fabio Paratici sarà quello di abbassare il monte ingaggi, motivo per cui saranno tante le cessioni dei giocatori più pagati e rappresentativi della Fiorentina.

I nomi sulla lista cessioni

I nomi che più degli altri sembrano essere stati messi alla porta dalla squadra viola per ragioni economiche sono De Gea (3 milioni netti di stipendio), Gosens (2 milioni), Gudmundsson (2,2 milioni). Il giocatore più pagato in rosa è ovviamente Moise Kean (4,5 milioni);che la Fiorentina però cederebbe solo di fronte ad un'offerta veramente alta. Lo scrive La Nazione.