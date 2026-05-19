Tommasi spenge le polemiche juventine: "Giusto annullare sia il gol a McKennie che a Vlahovic contro la Fiorentina"

A Open Var su Dazn ha parlato il designatore arbitrale Dino Tommasi, che ha tracciato un bilancio positivo dell'operato degli arbitri in questa penultima giornata di Serie A. Nell'analisi anche i due gol annullati alla Juventus contro la Fiorentina.

Sul gol annullato a McKennie per fallo su Gosens

“Decisione sostenibile, presa sul campo da Massa. La vede anche l'assistente Alassio e giustamente viene avvallata anche dalla sala Var in modo veloce. McKennie, con la spinta col gomito sulla schiena di Gosens, impedisce all'avversario di staccare e giocare il pallone. Non è una contesa aerea con un leggero appoggio, gli toglie proprio il tempo e la possibilità della giocata”.

Sul gol annullato a Vlahovic per fuorigioco

“La posizione dell'attaccante è di fuorigioco. La valutazione è stata solo tra giocata o deviazione da parte del difensore della Fiorentina sul passaggio che poi porta al gol di Vlahovic. Massa è stato richiamato al monitor e ha rilevato che si trattasse di una deviazione, annullando così la rete”.