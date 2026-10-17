A Bologna esaltano già la combattività di Palladino, Pagliuca: "Ha già messo l'elmetto"

Un paio di partite e quattro punti per Raffaele Palladino, subentrato come un anno fa ma sulla panchina del Bologna che era fermo a quota 1 dopo le prime quattro giornate. I rossoblù sono reduci dalla vittoria di Lecce e ora attendono l'Inter, con il doppio ex Gianluca Pagliuca che si è espresso proprio sull'ex tecnico, anche della Fiorentina:

“Cosa mi convince di Palladino? Due gare, 4 punti: ha capito il momento e messo l'elmetto alla squadra, intanto. Da parte di alcuni vedo pessimismo a Bologna: Saputo va solo ringraziato”.