Prima vittoria al Bologna per Palladino: "Al gruppo servivano i 3 punti, vince chi gioca meglio"

Sorride il Bologna e sorride ancora di più Raffaele Palladino, che oggi contro il Lecce ha conquistato la sua prima vittoria da tecnico rossoblù.

Risultato fondamentale

In conferenza stampa, l'ex mister della Fiorentina ha dichiarato: "Era importante portare a casa dei punti, il gruppo ne aveva bisogno, è stato un mese complicato e i ragazzi erano demoralizzati. La vittoria non nasconde le difficoltà, ci portiamo a casa tre punti ma ci sono tanti aspetti su cui migliorare. In tre settimane abbiamo cambiato principi di gioco e sistema di gioco. Questo gruppo aveva bisogno dei tre punti, ora testa bassa e lavorare. Continuiamo a cresce e lavorare".

La squadra ha voluto la vittoria

"Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, io ci credevo, volevo giocarmi la partita fino alla fine per vincerla e alla fine siamo stati bravi e fortunati a portare a casa la vittoria. La squadra sull'1-1 ha avuto la forza di reagire e vincere questa partita. Nel calcio vince chi gioca meglio e ha la capacità di fare un gol in più dell'avversario. Il Lecce ha avuto opportunità per fare gol, ma noi già sull'1-0 abbiamo avuto tante ripartenze per poter fare male".