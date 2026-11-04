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Corriere Fiorentino: Il fattore albiceleste che si fa sentire nella Fiorentina

Redazione /
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Corriere Fiorentino
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Una pagina sulla Fiorentina presente sul Corriere Fiorentino di oggi. 

Pagina 8

Il pezzo d'apertura è: “Gonçalves mania”. Sottotitolo: “Contro il Sassuolo il portoghese in pochi minuti ha illuminato la Fiorentina con assist e giocate Pronto per un posto da titolare?”. 

Fattore albiceleste

In taglio medio: “Pellegrino-Masta, il fattore albiceleste ora si fa sentire”.  Articolo che inizia così: “Da Venezia a Reggio Emilia, nel segno di Pellegrino e Mastantuono. Il fattore ‘albiceleste’ è tornato a incidere: come nella trasferta in laguna anche in casa del Sassuolo i due argentini, uniti da un grande feeling fuori dal campo, sono andati a segno insieme, ritrovando un sorriso che mancava da oltre cinquanta giorni”. 

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