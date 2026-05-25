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La Nazione: Mediacom resta sponsor

Redazione /
La Nazione
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Sul QS de La Nazione in edicola stamani c'è spazio per diverse questioni di casa Fiorentina: dall'allenatore alle prossime maglie. 

Prima pagina 

In prima pagina si legge: “Vai Primavera. Sogno scudetto, adesso la finale”. 

Pagina 6

A pagina 6: “Telenovela Sabiri, ultima puntata”. E sotto: “Viola no stop, lavoro a oltranza. Dall'allenatore al piano squadra. Inizia una settimana già decisiva. Ora la società è davanti a un bivio”. 

Pagina 7

A pagina 7: “La divisa del centenario. Identità, storia, marketing. Quattro le maglie speciali. E Mediacom resta sponsor”. 

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