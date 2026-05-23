La Nazione: 2026 Odissea nello strazio

Sul QS de La Nazione in prima pagina: “Bobby… solo. Saluti e fischi”. A pagina 2 in taglio alto: “Viola game over, finalmente è finita. Rete di Piccoli, harakiri Comuzzo. I tifosi: «Rispettiamo solo Vanoli»”. A pagina 3: “Serve una cesura col passato. L’unica strada è la rivoluzione ”, “Finita l’odissea nello strazio. Adesso ridateci la Fiorentina” e “Dal dolore si può rinascere. Ma c’è bisogno di chiarezza”. A pagina 4: “E Vanoli si commuove «Grazie a tutti i tifosi. Spero di restare qui»”, in taglio basso: “No presidente, così si rischia la disaffezione”. A pagina 5: “Gli scenari-rebus su Moise Kean se ne andrà. Anzi, no. Il maxi-ingaggio? Un limite”, di spalla: “Tutti già in vacanza. Ritrovo il 10-11 luglio”.