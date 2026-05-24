La Nazione: Vanoli, quanti applausi per il "salvatore"
Su La Nazione si parla dei temi caldi di casa Fiorentina in questi giorni: dalla scelta sull'allenatore al tema del calciomercato. Questi i titoli del QS.
Prima pagina
In prima pagina si legge: “Comunque grazie Paolo”.
Pagina 2
A pagina 2: “Il tributo della Fiesole premia Vanoli. Quanti applausi per il salvatore. Ma il futuro resta un rebus irrisolto”. E sotto: “Kean e una clausola non decisiva. Gudmundsson il caso più spinoso”.
Pagina 3
A pagina 3: “La Primavera insidia la storia. Si sogna la rivincita tricolore. Ma c'è da battere il Bologna”. E ancora: “Comuzzo, l'anno del passo indietro. Con la voglia di rialzarsi subito”.
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