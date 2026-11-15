Tevez prepara l’addio: “Un onore avere Batistuta. Ci saranno anche Messi e Riquelme”

Una festa con alcuni dei nomi più importanti del calcio argentino per salutare il pubblico. Carlos Tevez ha condiviso i primi dettagli della sua partita d’addio, in programma il prossimo dicembre, annunciando presenze capaci di rendere speciale l’appuntamento.

Tra gli ospiti ci sarà anche Gabriel Omar Batistuta, simbolo della Fiorentina e protagonista della storia della nazionale argentina. Una partecipazione che l’ex capitano del Boca Juniors ha accolto con parole di grande riconoscenza: “Un onore avere Batistuta nella mia partita d'addio”.

Un incontro tra generazioni diverse, unite dal legame con il calcio argentino. E la lista dei protagonisti annunciati da Tevez comprende altri due fuoriclasse: “Ci saranno anche Messi e Riquelme”.

Per i tifosi viola, la presenza di Batistuta aggiunge un motivo d’interesse alla festa dell’Apache. L’occasione per rivedere il Re Leone insieme a campioni che, in epoche e con maglie differenti, hanno lasciato un segno profondo nella storia del calcio.