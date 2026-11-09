Pellegrino: "L'esultanza alla Batistuta ispirata da Lezzerini ma c'è un abisso tra di noi"

E' il secondo momento in stagione in cui Mateo Pellegrino infila due reti in gare consecutive. L'argentino a Dazn ha commentato così l'esultanza con la mitraglia, ripresa da un certo Gabriel Omar Batistuta:

"E’ bello essere primatista sui gol di testa, ne avevamo parlato. L’esultanza alla Batistuta? Ne avevamo parlato con Lezzerini, poi oggi ho visto qualche video delle sue esultanze e mi è venuto spontaneo farla. Mi manca davvero tanto per essere come lui ovviamente, c’è un abisso ancora tra noi".