A volte ritornano... La Fiorentina interessata nuovamente ad un vecchio pallino di mercato. Un'operazione a saldo zero che ingolosisce molti

Franck Kessié è stato uno dei tormentoni della scorsa estate viola. L'ivoriano sembrava destinato a tornare in Italia e la neonata Fiorentina di Stefano Pioli, che lo aveva allenato al Milan, sembrava essere i prima fila per riportare l'ivoriano nel Bel Paese.

Voglia d'Italia

Secondo quanto rivela Tuttosport la Fiorentina avrebbe ricominciato a seguire con interesse il centrocampista classe ‘96. L’ex Milan e Barcellona ha il contratto in scadenza a fine giugno e, durante la conferenza stampa successiva al match dei mondiali fra Costa d'Avorio e Ecuador, ha lasciato intendere come il ritorno in Italia sia per un'opzione molto gradita.

Concorrenza

Secondo quanto rivela Tuttosport però, la Fiorentina non è la sola squadra di Serie A seguire l'ivoriano, che potrà essere ingaggiato a parametro zero dal prossimo luglio. Sulle sue tracce ci sarebbero anche il Como e, soprattutto, la Juventus.