Ahi Gosens, subito un brutto stop per l'ex terzino viola. E sui tempi recupero...
Non parte decisamente nel migliore dei modi l'avventura allo Shalke 04 di Robin Gosens, appena arrivato nella formazione tedesca dalla Fiorentina. Il giocatore, infatti, nell'ultima amichevole, ha riportato un infortunio che appare più serio di quanto si pensasse.
L'infortunio riportato in amichevole
Nell'amichevole vinta per 5-0 contro il Kassel, formazione della quinta serie tedesca, infatti Gosens al 13° minuto è stato costretto ad essere sostituito da una brutta botta alla coscia, che gli ha impedito di continuare la gara.
A rischio i primi impegni ufficiali?
Secondo quanto riportato dalla Bild, nella giornata di domani lo Shalke renderà noti i tempi di recupero, ma a meno di clamorose novità Gosens sarà costretto a saltare la rimanente parte del precampionato dei tedeschi ed i primi appuntamenti ufficiali in campionato.