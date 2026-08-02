Un terzino seguito anche dalla Fiorentina trova collocazione in Inghilterra. Ed il prezzo...

Sono stati tanti i terzini accostati in questa sessione di mercato alla Fiorentina, data la necessità di rifondare l'intero reparto da parte di Fabio Paratici. Un rilievo particolare l'aveva però avuto il nome di Juanlu Sanchez, terzino spagnolo del Siviglia.

Nuova avventura in Inghilterra

Accostato a piu riprese non solo alla Fiorentina, ma anche a piu club di Serie A (tra cui Juventus e Napoli), il destino del terzino spagnolo non sarà però l'Italia: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Bournemouth, ex club di Jimenez, ha chiuso per l'acquisto del terzino per una cifra attorno ai 12 milioni di euro.

Prosegue la ricerca di un terzino sinistro

Prosegue quindi la ricerca di un terzino sinistro da parte della Fiorentina: nelle ultime amichevole è stato adattato Marco Brescianini, ma è impensabile presentarsi ad appuntamenti ufficiali senza una copertura nel ruolo.