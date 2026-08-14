Goretti: "Non sono io a dire che Kean resta al 100%. Continuiamo a lavorare in uscita e in entrata, c'è sintonia con Grosso e Paratici"

Il dirigente della Fiorentina Roberto Goretti è intervenuto a SportMediaset su vari temi legati alla squadra viola: "Sicuramente è stata un'estata di cambiamenti: cambiato il modo di lavorare, tante figure e lo staff, con allenatori e tanti calciatori. La mentalità deve essere seguita da buone abitudini, ci poniamo l'obiettivo assoluto di far iniziare a trovare alchimia tra i giocatori: con il tempo, vorremo raccogliere risultati".

Il mercato continua

Goretti prosegue: "Continuiamo a lavorare, in uscita e in entrata, rispettando le richieste degli interpreti. La società sarà molto attenta in questi ultimi 15 giorni. C'è sintonia tra Grosso e Paratici e qualcosa può ancora esserci".

Su Kean

E sul futuro di Kean: "Se Kean resta a Firenze? Non sono io a dire che resti al 100%. Per noi è importante e siamo contenti di averlo con noi, è un ragazzo con cui abbiamo vissuto alti e bassi. Gli vogliamo molto bene, la Fiorentina deve essere concentrata nei propri obiettivi. Se i giocatori possono arrivare ora o tra una o due sessioni di mercato, poi lo vedremo".