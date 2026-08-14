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Tre esuberi senza offerte. Il lavoro extra per Paratici e Goretti

Redazione /
Sottil
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Ci sono ancora e nessuno (per il momento) li vuole. Riccardo Sottil, M'Bala Nzola e Antonin Barak sono ancora a libro paga della Fiorentina e i loro ingaggi pesano e non poco. 

In cerca di soluzioni

Così Paratici e Goretti cercano soluzioni per i tre esuberi, ancora in viola nonostante siano fuori dal progetto di Grosso da tempo, non convocati per il ritiro estivo con la squadra. 

Allenamenti in solitaria

I tre giocatori continuano ad allenarsi a parte in attesa di nuove chance. Il lavoro extra per i dirigenti viola riguarda l'obbligo di liberarsi dei loro ingaggi pesanti.

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