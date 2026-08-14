Tre esuberi senza offerte. Il lavoro extra per Paratici e Goretti

Ci sono ancora e nessuno (per il momento) li vuole. Riccardo Sottil, M'Bala Nzola e Antonin Barak sono ancora a libro paga della Fiorentina e i loro ingaggi pesano e non poco.

In cerca di soluzioni

Così Paratici e Goretti cercano soluzioni per i tre esuberi, ancora in viola nonostante siano fuori dal progetto di Grosso da tempo, non convocati per il ritiro estivo con la squadra.

Allenamenti in solitaria

I tre giocatori continuano ad allenarsi a parte in attesa di nuove chance. Il lavoro extra per i dirigenti viola riguarda l'obbligo di liberarsi dei loro ingaggi pesanti.