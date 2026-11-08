Il pronostico di Cruciani e Zazzaroni: "Vittoria viola". E Sabatini aggiunge il carico: "Gol dell'ex di Fagioli"
In vista della sfida di stasera tra Fiorentina e Juventus, Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani si sono cimentati nel pronosticare il risultato esatto della partita durante il podcast Numeri 1.
Viola favoriti?
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si schiera dalla parte dei viola e prevede un successo per 2-1: “Per me 2-1 Fiorentina, segna Njie”. Anche Cruciani, noto tifoso bianconero, punta sui viola: “Per me 3-1 Fiorentina, segna Pellegrino”.
Gol dell''ex
Di tutt'altro avviso Sandro Sabatini, che immagina una vittoria bianconera: "Io dico 1-2 Juventus, segnano Fagioli e Woltemade".
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