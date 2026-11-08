I convocati della Juventus: due rientri tra i bianconeri, ma Spalletti deve fare a meno di diverse pedine importanti
Luciano Spalletti ritrova Weston McKennie e Zeki Celik in vista della trasferta di questa sera contro la Fiorentina. Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera al Franchi, valida per l'undicesima giornata di Serie A.
Assenze
Non ce la fa invece Francisco Conceição, che non ha recuperato dai problemi alla spalla e resterà a Torino. Assenti anche Cambiaso, Thuram, Locatelli, Yildiz, Milik, Nico Gonzalez e Grabara. Per la Juventus si tratta comunque di due recuperi importanti, soprattutto quello di McKennie, che torna a disposizione dopo l'affaticamento muscolare.
La lista
Di seguito l'elenco completo dei convocati bianconeri: Pinsoglio, Vicario, Neto; Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Lucumì, Cabal; Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr; Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Ekhator e Woltemade.