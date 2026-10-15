Prima gioia europea per il Milan: Salisburgo ko, debutto dal 1' per un ex obiettivo della Fiorentina

Il Milan riscatta la sconfitta all'esordio stagionale in Europa League, rimediata per 0-2 a San Siro contro il Benfica. Rossoneri vittoriosi oggi in terra austriaca, avendo chiuso il match contro il Salisburgo con il punteggio di 0-4.

La partita

Tante rotazioni da parte di Amorim, in un mese di ottobre ricco di impegni ravvicinati. Azzeccatissima la mossa di schierare sulla trequarti Cisse, visto che di fatto chiude il match con due gol tra il 15' e il 32'. Il talento dell'Under 21 di Baldini rende ancora più spettacolare il suo pomeriggio nella ripresa, firmando lo 0-3 al 49'. Netta dunque la supremazia rossonera, certificata ulteriormente dal quarto gol firmato da Ramos a 18 minuti dal termine.

Un debutto dal primo minuto col retrogusto viola

Sono tante le notizie positive che il tecnico portoghese si porta via dall'Austria. Una di queste è il debutto assoluto in Europa da titolare per Francesco Camarda, scelto per dare un turno di riposo al centravanti titolare Gonçalo Ramos e per testarlo sulla scena internazionale. Un giocatore che il Milan in estate ha fortemente voluto confermare, nonostante non mancassero di certo le pretendenti. Tra queste anche la Fiorentina che, vedendo le sue richieste sbattere contro la resistenza rossonera, ha virato poi su altri obiettivi per l'attacco.