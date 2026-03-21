Fiorentina, la lotta salvezza nel vivo: ecco cosa succede se si arriva a pari punti

La vittoria contro la Cremonese ha dato respiro alla Fiorentina, ma la classifica resta cortissima e ogni giornata può cambiare tutto. I viola sono momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, ma con Lecce e Cremonese lì a un passo, la situazione è tutt’altro che definita.

È una corsa punto a punto, e capire i criteri può fare la differenza anche nella lettura del momento.

Come si decide la classifica oggi

In questa fase della stagione, quando il campionato non è ancora concluso, il primo parametro in caso di parità di punti è la differenza reti generale.

E qui la Fiorentina, almeno per ora, è avanti rispetto alle dirette concorrenti. È questo il motivo per cui i viola si trovano sopra Lecce e Cremonese, nonostante una distanza minima in classifica.

Una situazione che però può cambiare rapidamente, perché basta una giornata storta o un risultato pesante per ribaltare tutto.

Cosa cambia a fine campionato: entra la classifica avulsa

Alla fine della stagione, invece, entrano in gioco altri criteri. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, si guarda prima agli scontri diretti, poi alla differenza reti negli stessi, e solo dopo ai dati complessivi.

È il cosiddetto “mini campionato”, che mette a confronto solo le squadre coinvolte nella parità.

Questo significa che non conta solo fare punti, ma anche come li fai contro le dirette rivali.

Spareggio salvezza: quando scatta

C’è poi un’eccezione importante. Se a fine stagione due squadre chiudono a pari punti al confine tra salvezza e retrocessione (17ª e 18ª), non si applicano questi criteri.

In quel caso si gioca uno spareggio salvezza.

Una doppia sfida (andata e ritorno) in cui conta solo il risultato sul campo. In caso di parità complessiva, si va direttamente ai rigori, senza supplementari.

Se invece le squadre coinvolte sono più di due, prima si applica la classifica avulsa per stabilire chi dovrà giocarsi lo spareggio.

Una corsa ancora apertissima

Oggi la Fiorentina è fuori dalla zona rossa, ma il margine resta sottilissimo. Ogni punto pesa doppio, ogni errore può costare caro.

E con ancora diverse partite da giocare, la sensazione è chiara: questa salvezza si deciderà davvero fino all’ultimo minuto.