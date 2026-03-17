A Radio Bruno il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha toccato tanti temi dell'attualità e non solo dopo la vittoria della Fiorentina in casa della Cremonese.

“Una partita determinante, convincente, la Fiorentina ha fatto ciò che doveva: era uno spareggio, una gara da vincere a tutti i costi per tirarsi fuori da una situazione con l’acqua alla gola. Ora non siamo salvi, ma la partita dà serenità e mette un piccolo divario con le inseguitrici Lecce e Cremonese, che sono più deboli. Il Cagliari resta avanti, ma forse ha pensato troppo presto di essere salvo. Ora è il momento di pensare alla Conference, il campionato è in una condizione di positività, anche se non sistemato”.

‘Non si può cancellare un’annata disastrosa'

“La partita col Rakow è molto più importante di quella con l’Inter, lì vanno messe le energie, per andare avanti. Con l’Inter ci proveremo, ma ci sta di fare 0 punti, invece andare ai quarti di finale di Conference League sarebbe importante, la competizione può dare un senso diverso alla stagione e nessun avversario è fuori portata. Però non si può cancellare quanto fatto quest’anno in nome della Conference: l’annata resta disastrosa, tra le peggiori della storia della Fiorentina, e qualcuno dovrà pagare, per creare un futuro diverso. Servirà un allenatore nuovo”.

‘Su Parisi e Piccoli…’

“Parisi è diventato un elemento trainante, ma non da Cremona. Calciatori così servono anche per dare l’esempio, per senso di appartenenza, grinta, impegno, dà la carica che alla squadra è mancata durante tutta la stagione. La Fiorentina è stata amorfa per tutto l’anno, e il comportamento dei calciatori è una delle cause più evidenti. Parisi sembrava un calciatore strapagato, invece, grazie a Vanoli, è stato agevolato. È stata la cosa migliore fatta dall’allenatore viola, speriamo assieme alla salvezza. Piccoli? Aspetto conferme, la difesa della Cremonese era veramente imbarazzante, però ha segnato un gran bel gol. È un calciatore presente, su cui si può contare, questo sicuramente".