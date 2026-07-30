Runjaic: "Alcuni giocatori arrivano mentre altri, come Atta, partono: all'Udinese funziona cosi. Auguro il meglio al francese"

Questo pomeriggio l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic, accompagnato dal dirigente friulano Gianluca Nani, ha parlato per la prima volta dal ritiro austriaco dei bianconeri. Il tecnico tedesco oltre che a far luce sugli obiettivi suoi e del club, ha parlato anche di alcuni singoli.

“Il primo obiettivo è ovviamente quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Ogni anno si comincia un po' da zero, adesso stiamo affrontando la preparazione, alcuni giocatori arrivano, altri partono come Atta. Fa parte del DNA dell'Udinese trovare i giocatori, farli crescere e poi venderli, le plusvalenze sono fondamentali per permettere all'Udinese di rimanere competitiva in Serie A. Aspettiamo la fine del mercato, poi vedremo quali potranno essere gli obiettivi”.

“Ad Atta auguro il meglio: la sua cessione darà l'opportunità ad altri di mettersi in mostra”

Ha parlato anche delle cessioni, tra cui quella del francese Atta alla Fiorentina: “Ad Atta voglio augurare il meglio, ha iniziato un percorso di crescita che gli ha permesso di diventare titolare l'anno scorso facendo vedere ottime cose, la sua partenza comunque darà l'opportunità ad altri di mettersi in mostra. Vendere giocatori per acquistarne altri e farli crescere è nella filosofia dell'Udinese. Ad esempio Thauvin e Atta hanno sfruttato il momento per fare un salto. Florian ci ha ringraziato per averlo aiutato a tornare ai suoi livelli”.

“Ecco come è andata con Zaniolo”

Ha detto la sua anche sull’ex viola Zaniolo, che nell’ultimo mese è stato protagonista di n vero e proprio caso: “Zaniolo ha preso il ruolo di Thauvin, con la 10, ha fatto un ottimo lavoro e questo è possibile solo se il giocatore è disposto ad accettare il nostro aiuto. Nell'ultima stagione ha fatto molto bene, segnando e distribuendo assist ed è tornato nel giro della nazionale pur non essendo convocato. Anche il suo valore di mercato è aumentato”.