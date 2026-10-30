La Fiorentina prende posizione nella corsa alla presidenza FIGC. La decisione a metà dicembre

Continua la querelle Malagò-Galliani, i due candidati per la presidenza della FIGC: dopo che l'ex Milan si è tesserato per l'Enotria 1908, verso il voto del 14 dicembre, le squadre di Serie A hanno iniziato ad appoggiare i due candidati. Fiorentina compresa.

La posizione della Fiorentina

I viola sono infatti nel gruppo delle undici squadre che daranno il proprio supporto a Giovanni Malagò, che attualmente è commissario straordinario della FIGC dopo tutta la questione legata al mancato tesseramento, rimediato tardivamente unendosi all'Aniene Calcio a 5. Assieme alla Fiorentina, ci sono Bologna, Frosinone, Genoa, Lecce, Monza, Napoli, Parma, Roma, Torino e Udinese.

Si vota a dicembre

La Fiorentina, dunque, ha firmato il proprio appoggio alla candidatura di Malagò in un clima tutt'altro che tranquillo: l'ago della bilancia pende leggermente dalla parte dell'attuale commissario, ma il margine di vantaggio è minimo. Sarà lotta fino al prossimo 14 dicembre.