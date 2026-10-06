Via libera del consiglio: Malagò commissario FIGC. I dettagli

Decisione presa al CONI. La FIGC sarà ufficialmente commissariata, con Giovanni Malagò che vedrà decadere il ruolo di presidente e assumerà quello di Commissario.

Malagò commissario fino a fine gennaio 2027

Adesso è ufficiale: il Consiglio nazionale del CONI ha approvato all'unanimità il commissariamento della FIGC con la nomina a commissario di Giovanni Malagò. Malagò sarà quindi il commissario della FIGC fino alle prossime elezioni che dovranno tenersi entro e non oltre il 31 gennaio del 2027.

L'incontro tra Malagò e Buonfiglio

Prima della riunione della Giunta lo stesso Malagò si era incontrato col presidente del CONI Luciano Buonfiglio, trovando l'accordo da proporre alla Giunta. La stessa si è riunita in questi minuti e ha votato all'unanimità. Decisione presa dunque, in attesa della ratifica da parte del Consiglio Nazionale del CONI.