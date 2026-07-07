Dragusin, il Tottenham si tiene anche una percentuale sulla futura rivendita
Un'operazione ricca di particolari quella messa in piedi da Fiorentina e Tottenham per il passaggio in viola di Radu Dragusin.
Percentuale
Tra le varie clausole c'è da segnalare che il club londinese si è garantito anche una percentuale sulla futura, eventuale, rivendita del giocatore: il 10% per l'esattezza.
Prima però il riscatto
Prima però c'è lo scoglio riscatto da dover essere superato, perché l'obbligo per la Fiorentina scatterà solo al raggiungimento da parte del giocatore del 60% delle presenze in campionato.
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