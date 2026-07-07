Lobont: "La Fiorentina è il club perfetto per Dragusin, altro che Premier, è adatto alla Serie A"

E' il giorno delle visite mediche con la Fiorentina per il difensore centrale, Radu Dragusin.

"Club perfetto per lui"

Di questa operazione se ne parla tanto in Romania ovviamente, paese d'origine del giocatore, e l'ex portiere viola, Bogdan Lobont, vede di buon occhio questo passaggio: “Non sono rimasto affatto sorpreso da questo trasferimento - ha detto - Credo sia il club perfetto per Drăgușin. Se parliamo dei vantaggi di questo trasferimento, penso che siano di gran lunga superiori agli svantaggi”.

“Conosce benissimo la Serie A”

E poi: “Al Tottenham, considerando l'infortunio che ha subito, non ha giocato molti minuti. È più a suo agio nel calcio italiano, è uno che conosce molto bene la Serie A, dove ha già giocato alla Juventus e alla Sampdoria. Credo che la Serie A gli si addica molto meglio della Premier League”.