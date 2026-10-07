Chiamata in nazionale maggiore per Ndour in arrivo? Mancini: "Nei prossimi mesi la squadra diventerà ancora più giovane"

La doppietta del centrocampista della Fiorentina Cher Ndour in Under 21 contro la Polonia, con tanto di gol realizzato da 70 metri, e le buone prove in campo disputate lo portano ad essere uno dei prossimi canditati a vestire la maglia della nazionale maggiore. Delle prossime convocazioni dell'Italia ha parlato a Sky Sport lo stesso ct azzurro Roberto Mancini in occasione della consegna del premio dedicato alla memoria di Gianluca Vialli.

“La squadra diventerà ancora più giovane”

Mancini ha dichiarato "Credo serva equilibrio, non era un disastro la prima partita, non è una cosa incredibile ora. La squadra è giovane, deve crescere, diventerà ancora più giovane nei prossimi mesi, ha bisogno di sbagliare a volte".

“Tanti ragazzi da nazionale”

E alla domanda se verranno chiamati giocatori dall'Under 21 allenata da Silvio Baldini ha risposto: "Complimenti all'Under 21 che ha fatto un risultato ottimo. Sicuramente ci sono tanti ragazzi bravi che arriveranno in nazionale". E tra questi ci potrebbe essere proprio Cher Ndour.