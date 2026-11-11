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Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, la ricetta, il piano di rilancio in cinque mosse

Redazione /
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Corriere dello Sport-Stadio
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Due pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

Pagine 16 e 17

Presente un'approfondita analisi sulla prima parte di stagione viola. Il titolo è: “Fiorentina, la ricetta”. Sottotitolo: “Il piano di rilancio post sosta in 5 mosse”. 

I cinque piani

Elencati i cinque piani su cui intevenire: “Ha bruciato dieci punti”, “Una difesa da blindare”, “Polmoni e gambe ok”, “Le trappole nella coda”, “Parisi, Atta e Pongracic”, ovvero i recuperi da fare.  

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