Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, la ricetta, il piano di rilancio in cinque mosse
Due pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
Pagine 16 e 17
Presente un'approfondita analisi sulla prima parte di stagione viola. Il titolo è: “Fiorentina, la ricetta”. Sottotitolo: “Il piano di rilancio post sosta in 5 mosse”.
I cinque piani
Elencati i cinque piani su cui intevenire: “Ha bruciato dieci punti”, “Una difesa da blindare”, “Polmoni e gambe ok”, “Le trappole nella coda”, “Parisi, Atta e Pongracic”, ovvero i recuperi da fare.
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