Che giro queste panchine: Iraola potrebbe approdare in Serie A, ma non alla Fiorentina. Napoli tra Allegri e un grande ex viola

Sky Sport fa il punto su quella che è la situazione delle panchine in Serie A, con molti allenatori che nelle prossime ore capiranno il proprio futuro. Tra questi anche Vanoli.

Iraola in Italia?

Tra i nomi per il post Vanoli alla Fiorentina si era fatto anche il nome di Iraola, che però è marcato stretto anche dagli allenatori del Milan, all'alba di una rivoluzione. Dopo un primo contatto a metà maggio in queste ore c'è una nuova riunione in corso tra le parti.

Intrecci

Iraola che potrebbe sostituire l'esonerato Allegri, che intanto ha già raggiunto l'intesa con il Napoli per un pluriennale. La prima opzione per i partenopei però è Vincenzo Italiano, destinato a lasciare il Bologna ed ha avuto contatti positivi con De Laurentiis.