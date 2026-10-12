Basta mezz'ora a Sarri per archiviare la pratica Venezia. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Si è concluso il primo dei due incontri di questo monday night della Serie A: alla New Balance Arena l'Atalanta si impone per 3-1 sul Venezia, sempre più in caduta libera.

La cronaca della partita

Succede tutto nel primo tempo: dopo sei minuti i bergamaschi conducono per 2-0 grazie alla firma di Kessié con lo scavetto e di Krstovic di testa, su calcio d'angolo. Al 30' è ancora Krstovic a firmare il 3-0 e a indirizzare pesantemente la partita: tuttavia, l'incornata di Hainaut al 37' riapre i conti. Nel secondo tempo i padroni di casa addormentano i ritmi e si portano a casa tre punti pesanti, aumentando il proprio bottino a 9 punti: unico spavento, il cartellino rosso di Elmas, arrivato però all'89simo.

La classifica

La nuova classifica di Serie A: Inter 16, Lazio 16, Roma 14, Cagliari 13, Milan 12, Como 11, Juventus 11, Frosinone 10, Atalanta 9, Sassuolo 8, Napoli 7, Lecce 6, Bologna 5, Udinese 4, Monza 4, Torino 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 0.