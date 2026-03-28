Baldini frena la Fiorentina: “A Verona firmo per il pari, il Palace..."

Enzo Baldini, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha analizzato il momento della Fiorentina partendo dai singoli.

Il giudizio più netto è su Solomon, considerato da lui il miglior innesto del mercato invernale.

“Lo riscatterei senz’altro”, ha spiegato, sottolineando l’impatto avuto dal giocatore nelle ultime settimane.

Spazio anche a Dodô, che secondo il giornalista nell’ultimo mese era diventato un elemento molto importante per la squadra.

Per questo motivo il suo problema fisico viene letto come un possibile fattore pesante in vista del rush finale.

Kean resta centrale per la salvezza

Su Moise Kean, Baldini ha mantenuto un tono equilibrato.

Pur riconoscendo che l’attaccante non abbia ripetuto i numeri della scorsa stagione, ha sottolineato come il cambio di sistema di gioco possa aver inciso sul suo rendimento.

“Resta un valore aggiunto”, ha detto, aggiungendo di averlo visto bene con la Nazionale.

Secondo lui, il centravanti potrà essere uno dei giocatori chiave per portare la Fiorentina verso la permanenza in Serie A.

A Verona anche un punto andrebbe bene

Sul prossimo impegno di campionato, Baldini è stato molto pragmatico.

“A Verona prenderei anche un pareggio”, ha ammesso, spiegando che in questo momento la priorità è dare continuità ai risultati e proseguire la striscia positiva.

Il riferimento è anche alla gara d’andata, una partita che ha lasciato un ricordo negativo nell’ambiente viola.

Il suo giudizio è stato molto diretto: quella squadra, allora, sembrava smarrita e priva di riferimenti.

Conference, Crystal Palace avanti

Guardando all’Europa, Baldini vede il Crystal Palace leggermente favorito in un eventuale confronto con la Fiorentina.

La sua percentuale è chiara:

60% inglesi, 40% viola.

La motivazione, secondo il giornalista, è soprattutto legata alla condizione atletica e al ritmo con cui le squadre inglesi arrivano a questo tipo di appuntamenti.

Un giudizio netto, che però lascia comunque aperto il discorso qualificazione per i viola.