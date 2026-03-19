VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e Instagram - appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo analizzato la vittoria di Cremona, il presente e il futuro della Fiorentina, per poi proiettarci alla partita sul campo del Rakow. Hanno partecipato alcuni dei redattori della nostra redazione, con la presenza di un gradito ospite: Massimo Cervelli, storico del calcio e vicepresidente del Museo Fiorentina. Ha condotto Giulio Dispensieri.

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