Romano: "Lang proposto ai viola, che però non lo ritengono una priorità. La Fiorentina vuole alzare il livello sugli esterni"
Noa Lang
L'esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite un video sul proprio canale YouTube, ha rivelato alcuni dettagli dietro all'accostamento del nome di Noa Lang alla Fiorentina.
Lang-Fiorentina
"Si parla tanto ormai da settimane di Noa Lang e della Fiorentina - ha detto Romano - Il nome è emerso diverse volte, ma non mi risulta sia una priorità per i viola. E' stato proposto diverse volte, ma non sono stati i viola a cercarlo.
Situazione da monitorare
"Il mercato poi è imprevedibile - continua l'esperto - e la Fiorentina deve ancora fare diverse cose, soprattutto sugli esterni dove si vuole alzare il livello. La situazione è da monitorare ma la viola, ad oggi, non sta portando avanti la trattativa.
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