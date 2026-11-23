Giampaolo Marchini, noto giornalista fiorentino, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per fare il punto della situazione in vista della sfida tra Fiorentina e Monza.

Sulla partita di stasera

“Molto della partita girerà attorno all'aspetto difensivo, non voglio minimamente pensare cosa potrebbe succedere se andasse male qualche determinata situazione. Più che temere il Monza, io temo la Fiorentina: ha tutte le qualità, anche importanti, e individualità interessanti: tutto questo però si è tradotto in un andamento altalenante. Quindi l'incognita è quale Fiorentina potremmo vedere dall'inizio, solo loro hanno il loro destino in mano: ora è il momento di mettere in campo queste buone intenzioni e concretizzarle”.

Sulla tattica

“La Fiorentina è intrigante al netto dei difetti: è una rosa che ti permette di agire a partita in corso cambiando assetto visto che non è stata costruita con la logica di ‘due giocatori a ruolo’, forse anche per dinamiche di mercato, ma la rende più agibile nel cambiare fisionomia in corso d'opera. Sono situazioni tattiche che vengono di conseguenza alla qualità dei singoli, e la Fiorentina ha dimostrato che dalla metà campo in su ci sono spunti molto interessanti: è la squadra che fa più dribbling vincenti in Serie A, ma ha difficoltà a concretizzare”.